“الصحة” تسعى لتوطين العلاج بالداخل

أعلن وزير الصحة عن تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة؛ من أجل توطين العلاج بالداخل.

الإعلان؛ جاء على خلفية زيارة الوزير علي الزناتي لمركز طرابلس الجامعي، والذي أكد شروع الوزارة في تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل، في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعلاجية، في مستشفى طرابلس الجامعي، ومركز أمراض القلب بنغازي، وقسم أمراض القلب بمركز مصراتة، وقسم أمراض القلب بمستشفى سبها الطبي، كما تم تفعيل الاتفاقيات في مجال المخ والأعصاب.

وتسعى الوزارة، من خلال تفعيل هذه الاتفاقيات، إلى دعم مجانية علاج هذه الأمراض ذات الكلفة المادية العالية في الخارج، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي؛ للرفع من كفاءة المستشفيات العامة التي تُوجّه لها انتقاداتٌ حادةٌ من المواطنين.

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