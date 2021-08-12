ليبيا الان

“الصحة” تسعى لتوطين العلاج بالداخل

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الصحة عن تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة؛ من أجل توطين العلاج بالداخل.

الإعلان؛ جاء على خلفية زيارة الوزير علي الزناتي لمركز طرابلس الجامعي، والذي أكد شروع الوزارة في تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل، في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعلاجية، في مستشفى طرابلس الجامعي، ومركز أمراض القلب بنغازي، وقسم أمراض القلب بمركز مصراتة، وقسم أمراض القلب بمستشفى سبها الطبي، كما تم تفعيل الاتفاقيات في مجال المخ والأعصاب.

وتسعى الوزارة، من خلال تفعيل هذه الاتفاقيات، إلى دعم مجانية علاج هذه الأمراض ذات الكلفة المادية العالية في الخارج، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي؛ للرفع من كفاءة المستشفيات العامة التي تُوجّه لها انتقاداتٌ حادةٌ من المواطنين.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك