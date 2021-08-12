وزير الصحة: تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح

أعلن وزير الصحة علي الزناتي تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة التشخيصية والعلاجية.

وأوضح حساب وزارة الصحة الليبية، على فيسبوك في بيان، أنه “في إطار خطة وزارة الصحة من آجل توطين العلاج بالداخل، أعلن علي الزناتي وزير الصحة صباح يوم الخميس؛ عن الشروع في تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعلاجية”.

وتابع البيان، أن ذلك سيأتي “بعد توقيع عقود المشاركة بين القطاعي العام والخاص في مجال أمراض القلب في كلًا من قسم أمراض القلب في مستشفى طرابلس الجامعي، مركز أمراض القلب بنغازي، قسم أمراض القلب بمركز مصراته، وقسم أمراض القلب بمستشفى سبها الطبي”.

وأردف البيان، أنه “تم تفعيل الاتفاقيات في مجال المخ والأعصاب (الكبار والأطفال)، بحيث لا يتكفل المواطن مصاريف هذه العمليات المعقدة التي تجرى بالخارج (مجانية العلاج)”.

ومن جانبه، أوضح وزير الصحة أن “هذه المشاركة هي المشاركة الحقيقية بين القطاعين، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن”.

وفي ختام الجولة؛ قام الوزير بزيارة مركز العزل والفلترة بالمستشفى، للوقوف على الاحتياجات، كما زار مصانع الأكسجين بالمستشفى، للوقوف على مخزون الأكسجين، ولأول مرة تعمل ثلاث وحدات متكاملة في أحد مصانع الأكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي، وشدد على ضرورة التقيد بالفنيات التقنية الحديثة في نقل الأكسجين، منعًا للتسرب وترشيد استهلاك مادة الأكسجين.