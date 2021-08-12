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دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة الخدمة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة

وأوضحت الشركة في منشور لها عبر فيسبوك أن الوحدة الغازية الجديدة ستضيف على الشبكة الكهربائية مئتين وخمسين ميغاوات ما يساعد في تخفيف ساعات طرح الأحمال عن المواطنين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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