دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة

وأوضحت الشركة في منشور لها عبر فيسبوك أن الوحدة الغازية الجديدة ستضيف على الشبكة الكهربائية مئتين وخمسين ميغاوات ما يساعد في تخفيف ساعات طرح الأحمال عن المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا