سكاي نيوز: هناك مطالب بحماية المسار الدستوري من عبث الإخوان

كشفت مصادر مطلعة، لـ”سكاي نيوز عربية”، عن مطالبة عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش من أجل التدخل لاستبعاد مقترحين للقاعدة الدستورية تقدما بها أعضاء محسوبين على جماعة الإخوان، لأنهما يمثلان “تعطيلا” لخارطة الطريق، وأهم استحقاقاتها وهو إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وخلال جلسة الملتقى الأربعاء، كشف الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، عن توصية لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى بإحالة أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، إلى جانب توصية عن كيفية التصويت عليها، مضيفا أن أعضاء اللجنة استنفدوا جميع المحاولات للخروج بمقترح واحد أو عدد محدود منها لأن مقدمي المقترحات “مصممين على مواقفهم”، حسب كلمته.

وأضافت المصادر أن أول مقترح لتيار “الإخوان” يقترح إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء على الدستور، ويدعو إلى عقد الانتخابات وفق الإعلان الدستوري الصادر عام 2012، والذي انتخب على إثره المؤتمر الوطني، الذي كان مسيطر عليه من الجماعة، كما ينص أن ينعقد مجلس النواب بشكل استثنائي في غدامس، وليس بنغازي، لحين حسم ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

وتابعت المصادر أن المقترح الثاني أكثر وضوحا في محاولة إدخال البلاد في “دوامة” التفسيرات القانونية والدستورية، إذ يدعو إلى إجراء تعديلات على مسودة الدستور الحالية، ثم اعتمادها من هيئة صياغة الدستور خلال اجتماع في غدامس، وبعدها عرضه على الشعب للاستفتاء، ولم يحسم مسألة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بل وبحسب مقدميه “يترك الأمر للشعب عبر الاستفتاء على دستور دائم”، ويعرض إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسين “النواب والشورى”، على أن يواصل المجلس الرئاسي الحالي عمله لفترة انتقالية أخرى لحين التوافق على صيغة الانتخابات الرئاسية.

وحذرت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي من إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل “قوى الأمر الواقع”، الساعية إلى عرقلة الانتخابات، مردفة أن العواقب ستكون “وخيمة”.

تسويق البعض إلى أن الأمور اليوم اختلفت عما كان الوضع عليه في نوفمبر الماضي، حين اتفق الملتقى على خارطة الطريق في تونس، والترويج للحاجة إلى تعديلها هو “بداية الانهيار والتشظي وليس فقط الانقسام”، حسب لنقي.

وشددت عضو الملتقى على أن اختيار السلطة التنفيذية الحالية جاء من أجل “هدف واحد” وهو “توحيد المؤسسات” للإشراف على الانتخابات، وتجديد الشرعية السياسية، متابعة “تقويض خارطة الطريق يعني إفشال كل ماترتب على هذا المسار”.

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