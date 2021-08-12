“ضغط ذوي المرضى” يُعطّل مصنع الأكسجين الطبي في الخُمس

أعلن مستشفى الخُمس التعليمي عن توقف مصنع الأكسجين الطبي بالمستشفى؛ نتيجة ضغط ذوي مرضى كورونا على محطة التعبئة بالمصنع، وذلك لملء اسطواناتهم.

وقال المستشفى، في موقعه على “فيس بوك”، إن ضغط ذوي المرضى أجبر الفنيين على تشغيل وحدة التعبئة لساعات طويلة، وفي درجات الحرارة العالية دون الالتزام بفترات الفصل اليومية؛ مما أدى إلى تعطل المصنع الذي يزوّد قرابة 50 مريضًا بالأكسجين يوميًا.

يُذكر أن مراكز العزل والفلترة بمدينة الخُمس تعاني نقصًا حادًا في الأكسجين؛ الأمر الذي دفع القائمين على مركز العزل رقم 1 بالمدينة، إلى إجلاء المرضى بعد تذبذب الإمدادات.

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