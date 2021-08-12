وزارة الخارجية تبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم أمن الحدود

بحثت وزارة الخارجية الليبية مع بعثة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والانقاذ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية ترأسه عن الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية محمد المقهور، مندوب عن جهاز خفر السواحل، وأعضاء الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، بالإضافة إلى مستشارين عن وزارتي الداخلية والمواصلات والهيئة العامة للاتصالات ومصلحة الجمارك وعن جانب بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود ( يوبام ) “يأنس اندرسون” نائب رئيس البعثة كما شارك عبر تقنية الزوم ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا ، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وناقش الاجتماع متابعة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الجانبين بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والمتطلبات التى تقدم بها الجانب الليبي للمساهمة في دعم أمن الحدود البرية والبحرية.

كما ناقش الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود، واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية ، وتجهيز مركز البحث وَالانقاذ .