مديرية أمن طرابلس: القبض على مغتصب قاصر في أبوسليم

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة ابوسليم تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مشكو ضده في واقعة اغتصاب.

وقالت المديرية في بيان، أن «المدعو (ط.ف.ا) مواليد 1994 استدرج الضحية قبل (ع.م.ج) مواليد 2005 من صالة اأالعاب الرياضية إلي داخل شقته لإعطائه حصص تدريبية خاصة، أشهر عليه السلاح واعتدى عليه بالضرب واغتصبه».

وحسب البيان «صدرت التعليمات من عميد منصور الزروق رئيس مركز شرطة ابوسليم ورئيس وحدة التحقيق بالمركز مقدم عبدالرزاق خليفة بضرورة الكشف عن هويه الجاني وضبطه حيث، تمكن تحرى المركز من معرفة هويه الجاني وضبظه وتم الأستدلال معه و أحيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص».



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