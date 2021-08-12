الزناتي يدعو المواطنين للتوجه لأخذ اللقاحات

دعا وزير الصحة، علي الزناتي، في كلمة له خلال مراسم افتتاح مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، إلى المسارعة في التسجيل لأخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا والانتقال إلى مرحلة الأمان.

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