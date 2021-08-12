الكوني: ملف الهجرة يحتاج لتعاون الدول الأوروبية مع ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي “موسى الكوني”، اليوم الخميس وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة السويسري،” فينسينوة ماسيولي”، والوفد المرافق الذي قدم مشروع مبادرة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي طالعته “الساعة 24″، فإن “الكوني” أكد على أهمية ملف الهجرة الذي يحتاج تعاون الدول الأوروبية مع ليبيا في الإطار الإنساني والأمني والاقتصادي بإقامة تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين، للحد من تدفقهم إلى ليبيا التي تتحمل أعبائهم بمفردها باعتبارها بلد عبور.

بدوره، أكد “فينسينوة ماسيولي”، جاهزية بلاده للاهتمام بملف المهاجرين وتنمية المدن الحدودية بالتنسيق مع الجانب الليبي لتنفيذ رؤيتها في هذا الإطار.