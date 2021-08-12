«إدارات الجنوبية»: سطو مسلح على مهندسي كهرباء بسبها

تعرض مهندسون تابعون للشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، لسطو مسلح في الطريق الزراعي القرضة في سبها، على ما أفادت «إدارات الجنوبية».

وقالت «إدارات الجنوبية» التابعة لشركة الكهرباء، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن المهندسين قدموا من طرابلس، وكانوا مكلفين بأعمال الصيانة في محطة «الكيلو 18»، موضحة أن «مجرمين» سرقوا هواتفهم ومعداتهم في الطريق الزراعي القرضة.

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وفي يوليو، أعلنت الشركة العامة للكهرباء اختفاء مساعد مدير عام إدارة التوزيع المهندس عبدالله حمودة، في ظروف غامضة. وسبق أن حذرت الشركة من استمرار «التعدي على مكوناتها وموظفيها» وتبعات ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتعاني ليبيا من انقطاعات متكررة للكهرباء، دفعت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى انتقاد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، قائلا خلال اجتماع معهم: «خذلتموني بعدما راهنت عليكم. عليكم أن تصنعوا الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء».

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