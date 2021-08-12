السفارة الأمريكية تعرب عن قلقها جراء اختطاف فريطيس وتدين الاعتقالات القسرية

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن مشاركتها البعثة الأممية المخاوف بشأن خطف واختفاء مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ببنغازي رضا الفريطيس وزميله، أثناء تواجدهم بمدينة طرابلس.

السفارة في تغريدة عبر تويتر، أدانت هذا الاعتقال والاعتقالات غير القانونية الأخرى من الإيقافات والاختفاءات القسرية في ليبيا، مشيرة إلى متابعتها كافة التطورات على الصعيد الأمني خاصة مع رصد العديد من وقائع القتل والسطو المسلح والخطف القسري في المنطقة الغربية.

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