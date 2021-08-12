بمشاركة الاتحاد الأوروبي.. «الخارجية» تناقش الآليات الدولية لتأمين الحدود

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية السفير محمد المقهور، مندوب عن جهاز خفر السواحل، وأعضاء الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، بالإضافة إلى مستشارين عن وزارتي الداخلية والمواصلات والهيئة العامة للاتصالات ومصلحة الجمارك، وعن جانب بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود (يوبام) “يأنس اندرسون” نائب رئيس البعثة.

كما انضم للاجتماع، عبر الفيديو من خلال شبكة الإنترنت تقنية (الزوم)، ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا، ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وناقش الاجتماع، متابعة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الجانبين بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والمتطلبات التى تقدم بها الجانب الليبي للمساهمة في دعم أمن الحدود البرية والبحرية .

كما تطرق الاجتماع، إلى أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود، واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية، وتجهيز مركز البحث وَالإنقاذ .