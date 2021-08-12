التعليم العالي: منع إيفاد الطلاب للدراسة في هذه الدول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع إيفاد الطلاب للدراسة في كل من المانيا، كندا، تركيا، ماليزيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميد الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بمدراء الإدارات بالوزارة ومدراء الدراسات العليا بالجامعات لمناقشة المشروع الوطني للايفاد بالداخل والخارج.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور بحث عدد من الموضوعات منها أن تتولى الجامعات تحديد من ترغب في تفويضهم وفق أولوياتها ووفق الأعداد المسموح بها وبخصوص 300 جامعة تم الاتفاق على أنه لا مانع من دراسة الطالب في أي جامعة حكومية يكون معترف بها في الدولة نفسها كما سيكون هناك قرار إيفاد بالداخل في الأسبوع القادم وستكون الأولوية لمن تقدم بهم العمر وتخصصاتهم موجودة بالداخل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي.

وبينت وزارة التعليم العالي أن هناك دول محددة سيتم اعتمادها لتخصصات معينة حيث يمنع دراسة التخصص في دولة غيرها كما أن هناك ساحات يمنع الإيفاد لها في الوقت الحالي لأسباب جوهرية منها المانيا، كندا، تركيا، ماليزيا.