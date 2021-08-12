مطالبًا باجراء دراسة عاجلة.. مدير مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع معدل الوفيات نتيجة الذبحة الصدرية

ليبيا – حذر مدير عام مستشفى الهواري الطبيب فادي الفرطاس، من ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية.

الفرطاس وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال – بنغازي” قال: لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة وكبيرة للذبحات الصدرية والأزمات القلبية، خصوصًا بين الشباب والذين ليس لديهم تاريخ مرضي معروف ويتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف: “ألا يتطلب الأمر دراسة و تحديد العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة السريعة؟ وهل هي أسباب بيئية أو جينية؟ أو لها علاقة بالنظام الغذائي، أو غيره، ونشر هذه الدراسة وعمل توعية خاصة بها حال إتمامها؟”.

وأكد مدير عام مستشفى الهواري أن الموضوع يحتاج الى عمل دراسة جادة ويجب على جهات الاختصاص من وزارة الصحة، وكلية الطب البشري في مختلف الجامعات الليبية، اتخاذ الخطوات لدراسة هذه الزيادة في هذا الأمر.

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