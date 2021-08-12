وزير النفط يبحث مشاريع التنمية المستدامة ومشكلة تلوث المياه الجوفية بمدينة الزاوية

ليبيا – قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون أمس الأربعاء صحبة مجموعة من مستشاري الوزارة، بزيارة لمدينة الزاوية بدأت بعقد اجتماع موسع ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الزاوية، ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مدينة الزاوية، ورئيس وكبار ضباط حرس المنشآت النفطية، وآمر المنطقة الغربية.

المجتمعون أشاروا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لمدينة الزاوية، بعد عقد من الزمن لشخصية رفيعة المستوى من الحكومات المتعاقبة.

وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع أهمها :مشاريع التنمية المستدامة، المحافظة على سلامة البيئة، مشكلة تلوث المياه الجوفية، عدم وجود سياج يحمي مجمع الزاوية النفطي محاذي لأراضي المواطنين، الطرق حول مجمع الزاوية النفطي، تطوير المصفاة واستيعاب الخريجين من التخصاصات النفطية، جهاز وتنمية المناطق النفطية، إنشاء مصحة لموظفي النفط للمنطقة الغربية، آلية معاملة حرس المنشآت إداريًا وماليًا.

واختتم المجتمعون حديثهم مع وزير النفط بأن يقوم بتلبية طلباتهم التي لم ينظر إليها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رغم كثرة الشكاوى الموثقة من أهالي المنطقة بالتهميش، والإقصاء، وعدم الاكتراث بحماية البيئة، خاصة أن مجمع الزاوية النفطي في وسط المدينة. كما أكدوا دعمهم الكامل للوزارة بعد غيابها عن المشهد مندُ 2016.

بدوره، أبدى وزير النفط استعداد الوزارة بأن تعطى لهذه المواضيع أهمية بالغة، ودعم بلدية الزاوية بشتى السبل، حيث أنها لا تقل أهمية عن باقي بلديات ليبيا لما قدمته وتقدمه من أجل ليبيا

وأكد أن وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها تسعى لتطبيق ما جاء في القانون رقم 15 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ووضع معايير وآليات لتوحيد مفهوم التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ الشفافية، لضمان الفائدة لكل القاطنين والرفع من المستويات المعيشية، ودعم كل المناطق والمجتمعات المجاورة لعمليات قطاع النفط والغاز وتفادي الاتهام بالإقصاء والتهميش الممنهج.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس جهاز الحرس البلدي و رئيس وأعضاء النقابة العامة للنفط، ومندوبين عن الشركات بمجمع الزاوية النفطي، وعن مجمع مليتة، وبعض أهالي مدينة الزاوية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية