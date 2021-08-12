العبيدي: لن تستقر الكهرباء حتى تأخذ الحكومة ميزانية 111 مليار

رأى الكاتب الصحفي، جبريل العبيدي، أن أزمة الكهرباء التي تمر بها ليبيا في الوقت الحالي “مفتعلة” ولن يتم حلها إلا إذا أخذت الحكومة الميزانية التي تطلبها، في سياسة لي ذراع للمواطن البسيط.

العبيدي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: إن “خروج وحدات ودخول وحدة، مسلسل الكهرباء، ولن تستقر الكهرباء حتى تأخذ الحكومة ميزانية 111 مليار”.

وأوضح أن “سياسة لي ذراع المواطن الغلبان واستخدامه وسيلة ضغط”، مردفًا “رومي والا نكسر قرنك”.

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