اجتماع مغلق بين المنفي والكبير.. واتفاق على فتح المقاصة المصرفية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، اجتماعًا مغلقًا، مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على “فتح المقاصة المصرفية بين الشرق والغرب الأسبوع القادم، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الموحدة”.

وأردف المصدر، أن الاجتماع خلُص إلى أنه “سيتم تحويل قرابة 10 مليار دينار في حسابات المصارف التجارية التي يقع مجلس إدارتها في الشرق مثل التجاري الوطني والوحدة والتجارة والتنمية، وأيضًا رفع كل القيود عن قبول صكوك المقاصة بين المصارف ورفع سقف السحب”.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد على “ضرورة اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال أسبوعين لتخفيف سعر الصرف إلى أقل من 4 دينار، أو إرجاعه كما كان قبل ذلك أي 3.70، وضرورة التنفيذ السريع لكل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالإصلاحات في القطاع المصرفي والسياسة المالية”.

وختم المصدر موضحًا أن “المنفي” ذكّر ”الكبير” أن “تقرير المراجعة الدولية الذي سُلم بتاريخ 7 7 2021، طالب بذلك في آخر اجتماع وإلا سيدخل المعرقلين في قائمة العقوبات الدولية”.

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