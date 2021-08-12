لنقي: عرقلة قوى الأمر الواقع لمسار القاعدة الدستورية والانتخابات سيكون له نتائج وخيمة

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي “مرآتنا هي لبنان وليست تونس”.

لنقي أضافت في تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لبنان والنظام البرلماني وتقاسم السلطة والمحاصصة والطائفية وتسييس الدين وأمراء الحرب والحرب بالوكالة والكليبتوقراط والفساد والأوليجاركية والاستيلاء على الدول. كلها دروس حية يجب أن يعيها الليبيون قبل فوات الأوان”.

وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع ” فيس بوك” ، رأت لنقي أن إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل قوى الأمر الواقع لعرقلة الانتخابات سيكون له نتائج وخيمة ،مشيرةً إلى أن تسويق البعض بأن الأمور قد اختلفت عما كان الوضع عليه في نوفمبر الماضي ومن ثم هناك حاجة ماسة لتعديل خارطة الطريق، هو بداية الانهيار والتشظي وليس فقط الانقسام.

وأكدت أنه تم اختيار السلطة التنفيذية من أجل هدف واحد فقط وهو توحيد المؤسسات للاشراف على الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية وإذا فُتحت خارطة الطريق للتلاعب بدعوى التفسير من قبل وكلاء قوى الأمر الواقع فذلك يعني إنتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية السياسية التي استندت على خارطة الطريق لاسيما أن الجميع يعلم ماشابه عملية اختيارها من شبهات فساد.

الزهراء لنقي خلصت إلى القول:” بأن تقويض خارطة الطريق يعني تقويض كل ماترتب على هذا المسار،فليستعد الليبيون لما هو قادم!”.

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