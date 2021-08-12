محلل سياسي: خروج المرتزقة والاحتلال التركي لن يكون إلا بالقوة على أيدي الليبيين

ليبيا – أكد المحلل السياسي رضوان الفيتوري أن التحركات التركية الأخيرة تعني استمرار إصرار أنقرة على استباحة الغرب الليبي لتكون لها الكلمة العليا.
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صحيفة المرصد الليبية
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