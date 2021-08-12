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محلل سياسي: خروج المرتزقة والاحتلال التركي لن يكون إلا بالقوة على أيدي الليبيين

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المحلل السياسي رضوان الفيتوري أن التحركات التركية الأخيرة تعني استمرار إصرار أنقرة على استباحة الغرب الليبي لتكون لها الكلمة العليا.

الفيتوري أعرب في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” عن أن “خروج المرتزقة والاحتلال التركي لن يكون إلا بالقوة على أيدي الليبيين وليس المجتمع الدولي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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