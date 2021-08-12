إظلام شبه تام على الجناح الشرقي لشبكة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض الجناح الشرقي للشبكة لشبه إظلام تام بعد فصل دوائر طبرق- السلوم 220 ك.ف نتيجة عدم صيانة خطوط الربط.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية خروج الوحدة السادسة ونقص في انتاجية الوحدة الرابعة بمحطة إنتاج شمال بنغازي بسبب عدم توفير الفلاتر رغم مراسلة الإدارة العامة للإنتاج طرابلس ومطالتها بتوفيرها إلا أنه لم يتم توفيرها حتى الآن.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى فصل دوائر طبرق- السلوم 220 ك.ف نتيجة عدم صيانة خطوط الربط مما سبب في شبه اظلام تام علي الجناح الشرقي.