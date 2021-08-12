سميو يدعو الحكومة لتوفير كميات أكبر من اللقاح للشروع في الجرعة الثانية من التطعميات

ليبيا – دعا مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، رئاسة الوزراء إلى توفير كميات أكبر من اللقاح للشروع في الجرعة الثانية من التطعميات.

سميو وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار ” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن الإفراج عن أكثر من مليوني جرعة من لقاح سينوفارم الصيني من قبل جهاز المراقبة على الأدوية والأغذية.

وبين أن لقاح سينوفارم يمتاز بسهولة التخزين، وقد نال إذن الاستخدام مع فئة الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى سبعة عشر عامًا، مشيرًا إلى أن الحملة التعزيزية للتطعيمات تستهدف المواطنين والمقيمين الأجانب، في مختلف المناطق.

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