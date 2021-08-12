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مُهاجرون سوريون يتعرضون للتعذيب بمركز غوط الشعال وفدية 2000 دولار مقابل إطلاق سراحهم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية، تلقيها عشرات نداءات الاستغاثة من قبل شهود وعائلات مهاجرين سوريين محتجزين في مركز احتجاز غوط الشّعال بطرابلس الذي يشرف عليه جهاز مكافحة الهجرة التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن عدد المهاجرين من الجنسية السورية يفوق الـ200 مُحتجز، يُعاملون معاملة غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب والحرمان من الطعام والدواء للمرضى.

وأوضحت أن بعض الشكاوى المقدمة من العائلات تفيد بطلب فدية تصل إلى 2000 دولار من قبل الجهات المسؤولة عن مركز الاحتجاز مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وتطالب المنظمة، مفوضية اللاجئين بالتدخل الفوري لاخلاء سبيل المحتجزين وتوفير ممر آمن لإجلائهم من ليبيا، محملة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة مسؤولية سلامتهم.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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