الحكومة تقرر إنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي.

وحسب القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه فإن المركز «يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية».

ويكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس، ويجوز أن ينشئ له فروع أو مكاتب بالداخل بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة المركز، وفق نص القرار.

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ويختص المركز بوضع وتنفيذ إستراتيجية علمية للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي والمشاركة في رسم سياسة القطاع بما يكفل تحقيق مستهدفاته في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء.

كما ينص القرار على أن يتولي المركز الإشراف الإداري والفني على فروع المركز ووحدات الإرشاد والمزارع الإرشادية، والعمل على رفع كفاءة أداء المرشدين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وكلف مجلس الوزراء المركز بإعداد المقترح السنوي لمشروع ميزانيته، وربط العلاقة بين المركز ومراكز البحوث الزراعية والحيوانية والجامعات لوضع الحلول للمشاكل التي تواجه الإنتاج الزراعي والحيواني.

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