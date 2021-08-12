الحكومة تؤكد ضرورة توحيد الصف ومشاركة الجميع في الانتخابات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بليبيا رمضان أبوجناح اليوم الخميس على ضرورة توحيد الصف بين جميع مناطق ومدن ليبيا، والمشاركة في الانتخابات التي تعد حقا أصيلاً لكل الليبيين.

جاء ذلك خلال زيارة أبوجناح للزنتان واجتماعه مع عضوي مجلس الدولة الهادي العمياني وخليفة المدغيو، ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي، وعميد المجلس البلدي مصطفي الباروني وأعيان وحكماء المدينة ،ومؤسسات المجتمع المدني

وتحدث أبوجناح خلال اللقاء عن تأمين الحدود، مؤكدا على دور الزنتان في حل جميع الإشكاليات العالقة.

وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بهذه الزيارة لحلحلة جميع الملفات السياسية والخدمية، ممتنين لتلبية طلبهم من نائب الرئيس بزيارة مدينة الزنتان.

وناقش نائب رئيس مجلس الوزراء مع أعيان وحكماء وممثلي المجتمع المدني لمدينة الزنتان ملف المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الملف يعتبر من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.