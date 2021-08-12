المجموعات المسلحة تجدد نشاطها مهددة أمن البلاد

يتنوع نشاط المجموعات المسلحة في الفترة الأخيرة في البلاد بين تهديد لسلم المواطنين واعتداءات ممنهجة لمؤسسات الدولة وممتلكاتها، يقابله صمت حكومي يعقد الوضع أكثر.
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قناة ليبيا
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