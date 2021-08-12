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المجموعات المسلحة تجدد نشاطها مهددة أمن البلاد

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يتنوع نشاط المجموعات المسلحة في الفترة الأخيرة في البلاد بين تهديد لسلم المواطنين واعتداءات ممنهجة لمؤسسات الدولة وممتلكاتها، يقابله صمت حكومي يعقد الوضع أكثر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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