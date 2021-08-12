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المجلس الرئاسي يعقد اجتماعاً ويعيّن ” محمد موسى” آمراً للمنطقة العسكرية الوسطى

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين اللواء محمد إبراهيم سالم موسى آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى.

وعقد المجلس الرئاسي اجتماعا اليوم الخميس بحضور رئيس المجلس محمد المنفي وعضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.

واطلعت “الساعة 24” على محضر اجتماع المجلس الرئاسي، إذ افتتح المنفي الاجتماع وناقش موضوع مذكرة رئيس الأركان المعين من حكومة السراج السابقة محمد الحداد رقم 17 بشأن تعيين آمر للمنطقة العسكرية الوسطى.

وبعد النقاش اتفق المجلس الرئاسي مجتمعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على إصدار قرار بتعيين “موسى” آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى، ولوحظ في محضر الاجتماع المتداول غياب توقيع محمد المنفي رئيس المجلس.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالرغم من ان من يصدر القرار هو المنفى وحده بعد اللتفاق فى محضر اجتماع رسمى الا ان هذا القرار يخالف بنود الاتفاق السياسى بوضوح حيث ان قرار التعيين مشروط بالالتزام بالتشريعات النافذة وبالطبع يوجد تشريع من مجلس النواب بتعيين المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش والناضورى رئيسا للاركان وبالتالى ليس هناك اى صفة شرعية للحداد وقرار تعينه من السراج باطل بالثلاثة حيث يجب ان يوقع عليه اعضاء المجلس الرئاسى التسعة وقتها ومنهم الكونى وثانيا لان السراج وقتها مغتصب للسلطة بعد نهاية الصخيرات عام 2017 وثالثا حكومة السراج رفضها مجلس التواب .
    وبناء عليه على كل من وقع عليه يسمح به مؤخرته ويشمها حتى ياتى يوم 24 ديسمبر ويرجع لحضن امه خاصة اللافى الاخوانى الغبى جدا جدا لافى عنده دم ولا مخ وفى النهاية سيهرب بيوت الخوان كالعادة ولم يتعلم من الغنوشى الذى يصرخ الان طلبا للحوار بعدما طلع حمار ووصل باخوانه للتهلكة

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  • المضحك ان الحداد تجاهله المنفى من قبل فى خطاب رسمى لامر مليشيا فى مصراته مباشرة ورد المليشياوى عليه فى خطاب رسمى مباشرة بعد ان وضع فى مقدمة خطابه تبعيته مباشرة للقائد الاعلى للجيش وكله عك فى عك وشغل اطفال صغار لانه يلزم على المجلس الرئاسى مخاطبة القائد العام للجيش الوطنى ليخاطب الاخرين او على الاقل من خلال لجنة العشرة عموما كلها ثلاث شهور ويعود هؤلاء البلهاء الى بيوتهم دون اى انجاز حسب الاتفاق السياسى وبدلا من المصالحة الوطنية سيشعلوا نار الحرب بغباوتهم لانه كان من الممكن ان تقوم لجنة العشرة بتعيين قيادة عسكرية وطنية توافقية بدلا من خروف لا يمكنه تخطى الخط الاحمر لانه معين من الحمار

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