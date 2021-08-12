المجلس الرئاسي يعقد اجتماعاً ويعيّن ” محمد موسى” آمراً للمنطقة العسكرية الوسطى

أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين اللواء محمد إبراهيم سالم موسى آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى.

وعقد المجلس الرئاسي اجتماعا اليوم الخميس بحضور رئيس المجلس محمد المنفي وعضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.

واطلعت “الساعة 24” على محضر اجتماع المجلس الرئاسي، إذ افتتح المنفي الاجتماع وناقش موضوع مذكرة رئيس الأركان المعين من حكومة السراج السابقة محمد الحداد رقم 17 بشأن تعيين آمر للمنطقة العسكرية الوسطى.

وبعد النقاش اتفق المجلس الرئاسي مجتمعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على إصدار قرار بتعيين “موسى” آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى، ولوحظ في محضر الاجتماع المتداول غياب توقيع محمد المنفي رئيس المجلس.