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افتتاح أحد أكبر مراكز التطعيم في طرابلس

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطار تكثيف الجهود نحو مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، تم افتتاح أحد أكبر مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، علي الزناتي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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