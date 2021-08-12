افتتاح أحد أكبر مراكز التطعيم في طرابلس

في إطار تكثيف الجهود نحو مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، تم افتتاح أحد أكبر مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، علي الزناتي.

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