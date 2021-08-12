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الدبيبة يستثني نفسه من التقيد بالإجراءات الوقائية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تواصل لجنة الأزمة والطوارئ إيقاف الأنشطة المختلفة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بناء على توجيهات رئيس الوزراء الذي لم يلتزم بدوره في هذه التوصيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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