الدبيبة يستثني نفسه من التقيد بالإجراءات الوقائية

تواصل لجنة الأزمة والطوارئ إيقاف الأنشطة المختلفة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بناء على توجيهات رئيس الوزراء الذي لم يلتزم بدوره في هذه التوصيات.

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