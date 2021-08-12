شخص يقوم باغتصاب فتى قاصر تحت تهديد السلاح في «أبوسليم»

أفادت مديرية أمن طرابلس، في بيان لها، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على على مغتصب قاصر في منطقة أبوسليم.

وقالت المديرية، في بيانها:” إن أعضاء التحري بمركز شرطة أبوسليم تمكنوا من إلقاء القبض على شخص يدعى (ط.ف.ا) مواليد 1994 مشكو ضده من قبل (ع.م.ج) مواليد 2005 في واقعة اغتصاب”.

وأضاف:” أن المتهم تخلى عن القيم والأخلاق وتجرد من سمة البشر، حيث استدرج الضحية من صالة الألعاب الرياضية إلى داخل شقته لإعطائه حصص تدريبية خاصة، ثم أشهر عليه السلاح واعتدى عليه بالضرب وقام باغتصابه”.

وعلى الفور أصدر عميد منصور الزروق رئيس مركز شرطة أبوسليم ورئيس وحدة التحقيق بالمركز مقدم عبدالرزاق خليفة، تعليماتهما، بضرورة الكشف عن هوية الجاني وضبطه، وفقا للبيان.

ولفت البيان إلى أن تحرى المركز تمكن من معرفة هوية الجاني وضبظه وتم الاستدلال معه وأحيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص”.