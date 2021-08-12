وزيرة العدل تؤكد عدم خضوع سجن معيتيقة لوزارتها

سلطت وزير العدل حليمة عبد الرحمن، الضوء على صعوبة معالجة الأوضاع في السجون داخل ليبيا، مبينةً بأن وزارتها لا تملك عصًا سحرية لمعالجة أوضاعها المرتبكة والشائكة في وقت قصير، وانها تحاول وضع أسس سليمة يمكن البناء عليها مستقبلاً.

عبد الرحمن علقت في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط تابعت المرصد أبرز ما جاء فيه على وضع نجل العقيد الراحل معمر القذافي الساعدي المتواجد حاليًا داخل سجن معيتيقة الذي تديره قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة بالقول :” لم نتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل”، حسب قولها.

وأضافت :” غير خافٍ على أحد الظروف التي مرت بها البلاد من صراعات وانقسامات وما نتج عنها من وجود سجون لا تخضع لأي معايير نظامية أو قانونية، هناك سجون كانت تخضع لجماعات تحمل السلاح ووعدنا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إغلاق البعض منها خلال الفترة الماضية عبر مفاوضات خاصة بعيداً عن الإعلام حرصاً منا أولاً على إطلاق سراح أي محتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن مصير بعض المفقودين ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً “.

حديث وزيرة العدل عن عدم خضوع سجن معيتيقة لسلطة وزارتها يفسر عدم استجابة الحكومة للمطالبات بشأن السماح بعلاج اللواء عبدالله السنوسي المتواجد في ذات السجن بعد تدهور وضعه الصحي، ما دفع إبنته العنود لمناشدة الحكومة السماح لهم بزيارته ودخول الاطباء إليه لتقديم العلاج له.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

