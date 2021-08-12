وزارة الخارجية تؤكد أهمية متابعة عمل السفارات الليبية بالخارج

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على أهمية متابعة عمل السفارات الليبية بالخارج وتوجيهها لاداء مهامها بصورة أفضل لخدمة مصالح الدولة والجاليات الليبية المقيمة في الخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع لمدراء الإدارات السياسية برئاسة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مناقشة الإجراءات التي من شأنها معالجة أي عراقيل أو عوائق تحول دون تحقيق أداء أفضل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبما يفضي إلى تنفيذ سياسة خارجية أكثر حضور وفعالية.

كما تم التأكيد على أهمية متابعة عمل السفارات الليبية بالخارج وتوجيهها لاداء مهامها بصورة أفضل لخدمة مصالح الدولة والجاليات الليبية المقيمة في الخارج.