أبوجناح يطالب شركة الكهرباء بسرعة استكمال مشروع محطة كهرباء بالزنتان

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح ضرورة سرعة إصدار التعليمات للشركة العامة للكهرباء لإستكمال مشروع محطة كهرباء 220 كيلوفولت بالزنتان.

وأجرى أبوجناح خلال زيارة إلى مدينة الزنتان الخميس جولة تفقدية لعدد من المرافق بالمدينة للوقوف على احتياجاتها ومشاكلها، وفق منشور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واطلع نائب رئيس الحكومة على سير العمل في إنشاء المحطة التي بلغت ‎نسبة الإنجاز فيها 60%، حيث تحتاج إلى تركيب بعض المعدات لاستكمالها وتشغيلها ودخولها على الشبكة العامة للكهرباء، لتغذي 7 بلديات في الجبل الغربي بعد استكمالها.

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وفي وقت سابق الخميس، استقبل أبوجناح عضوا المجلس الأعلى للدولة الهادي العمياني وخليفة المدغيو، ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي، وعميد المجلس البلدي مصطفى الباروني وأعيان وحكماء المدينة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، حسب البيان المنشور على صفحة نائب رئيس الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا أبوجناح إلى توحيد الصف بين جميع مناطق ومدن ليبيا، والمشاركة في الانتخابات التي تعد حقًا أصيلًا لكل الليبيين، مؤكدًا على دور الزنتان في حل الإشكاليات العالقة.

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