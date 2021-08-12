أبو جناح والصور: دعم الجهات الضبطية بالجنوب ضرورة

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، مع النائب العام الصديق الصور؛ التحديات التي تُواجه السلطات الليبية فيما يتعلق بعدم تأمين الحدود والمنافذ البرية للدولة؛ بسبب غياب التنسيق المؤسسي لمواجهة الأفعال التي من شأنها تقويض أمن البلاد.

وأكد أبو جناح والصور، على ضرورة دعم الجهات الضبطية العاملة بالجنوب للرفع من جاهزيتها في التصدي للجرائم الخطيرة، ومن بينها الجرائم ذات الطابع غير الوطني، التي ساهم الانفلات الأمني في تناميها.

واتفق أبو جناح والصور، على ضرورة وضع إطار عملي يمكن، من خلاله، الوقوف على أسباب تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة، ومدى فعالية السياسات المُتّخذة للحدّ منها، وما يجب اتخاذه من إجراءات لدعم فعالية التصدي والملاحقة.

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