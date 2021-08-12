صفاقس .. تنمية الاستثمارات التونسية الليبية

نضمت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس التونسية ندوة افتراضية حول “تنمية الاستثمارات التونسية الليبية ” بمشاركة ممثلين عن الهيئة الليبية العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومجموعة من رجال الأعمال من البلدين .

تهدف الندوة إلى تعزيز دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وتبادل الخبرات والمشاركات على صعيد المعارض والمنتديات.

وتشير المعلومات الصادرة عن معهد الإحصاء بتونس، عن تطور المبادلات مع ليبيا خلال مارس 2021 بنسبة 148،1 % مقارنة بشهر فبراير .

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أعلى مؤشر له في عام 2010 م ، إذ سجل حوالي 7 % من مجموع مبادلات تونس مع الخارج، فيما بلغ عدد المؤسسات التونسيّة المستثمرة في ليبيا آنذاك حوالي 1000 مؤسسة، وقدر عدد التونسيين العاملين في ليبيا بحوالي 150 ألف عامل.

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