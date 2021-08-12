أم العز الفارسي: نحتاج من وزيرة العدل وقفة جادة لإنقاذ ضحايا المعتقلات

طالبت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حليمة إبراهيم، بمزيد من الشفافية ودعم الحقوق، وتحقيق العدالة والوقفة الجادة لإنقاذ ضحايا المعتقلات، لأن جل من يقبعون في المعتقلات شباب.

ووجهت أم العز الفارسي، دعوة إلى المسؤولين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمناسبة اليوم العالمي للشباب قالت فيها:” في اليوم العالمي للشباب، جل من يقبعون في المعتقلات شباب، وجل من يعتقلهم شباب”، متسائلة:” هل من وقفة جادة يفعلها الشباب من أجل مستقبل يليق بهم؟”.

وأضافت:” وزيرة العدل، نحتاج المزيد من الشفافية ودعم الحقوق، نريد العدالة والوقفة الجادة لإنقاذ ضحايا المعتقلات”.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قد طالبت وزيرة العدل، بتوضيح ما جاء فى أقوالها بشأن السجون الخارجة عن القانون التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، والكشف عن أعداد السجون التي تم إقفالها وأماكنها، وأعداد السجناء والمحتجزين الذين كانوا يقبعون بتلك السجون، ومصيرهم.

وطالبت اللجنة أيضا، وزيرة العدل، بالتوضيح للرأي العام الليبي عن ما تم من إجراءات قانونية وقضائية حيال من كانوا يُديرون هذه السجون الخارجة عن القانون ويسيطرون عليها، وذلك باعتبارهم مرتكبي جرائم احتجاز خارج إطار القانون، والاعتقال والإخفاء القسري، والتي تُمثل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي” .

وكانت وزيرة العدل قد قالت، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط:” هناك سجون كانت تخضع لجماعات تحمل السلاح ووعدنا بإغلاقها وبالفعل نسقنا مع وزارات عدة واستطعنا بتدخل رئيس الوزراء إغلاق البعض منها خلال الفترة الماضية عبر مفاوضات خاصة بعيداً عن الإعلام حرصاً منا أولاً على إطلاق سراح أي محتجزين خارج إطار القانون، والكشف عن مصير بعض المفقودين ونحن مستمرون في إغلاقها جميعاً”.