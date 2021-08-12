وزارة التعليم التقني والفني تستمر في تعليق الدراسة إلى الخميس القادم

طرابلس 12 أغسطس 2021 (وال) – أعلنت وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، الإستمرار في تعليق الدراسة بمختلف مؤسساتها التعليمية التقنية والفنية، إلى يوم الخميس القادم الموافق 19/8/2021م.

هذا واستثنت الوزارة من قرار التعليق، الكليات والمعاهد التقنية والفنية المتوسطة الواقعة شرق مدينة سرت، والمناطق الجنوبية الشرقية، إلى جانب إجراء الإمتحانات النهائية.

وفي الختام، شددت الوزارة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء إجراء الإمتحانات، وذلك بناءاُ على توصية اللجنة الإستشارية العلمية لجائحة كورونا بالوزارة. (وال – طرابلس) هــ ع

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