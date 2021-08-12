“العكاري”: تغذية حسابات المصارف التجارية بقيمة 10 مليارات دينار

صرح عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، بأنه جرى تغذية حسابات المصارف التجارية اليوم الخميس بقيمة 10 مليارات دينار.

وقال العكاري في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن ذلك تمثل في نقل جزء من أرصدة المصارف التجارية لدى البنك المركزي بنغازي كخطوة أولى في اتجاه إنهاء الأزمة بشكل جذري ونهائي.

وأضاف: “بذلك أصبحت المصارف التجارية الآن لها القدرة على تلبية طلبات زبائنها من العملات الأجنبية، وكذلك السيولة وقبول صكوك المقاصة”.

وتابع العكاري: “كل يوم تنحل عقدة ساهموا معنا بكلمة طيبة وليكون لكم دور أنتم أيضا في حل المشاكل بأن نتوجه جميعا تجاه استخدام أدوات الدفع الإلكتروني”.

يشار إلى أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عقد اليوم الخميس، اجتماعًا مغلقًا، مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح، مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على “فتح المقاصة المصرفية بين الشرق والغرب الأسبوع القادم، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الموحدة”.

وأردف المصدر، أن الاجتماع خلُص إلى أنه “سيتم تحويل قرابة 10 مليارات دينار في حسابات المصارف التجارية التي يقع مجلس إدارتها في الشرق مثل التجاري الوطني والوحدة والتجارة والتنمية، وأيضًا رفع كل القيود عن قبول صكوك المقاصة بين المصارف ورفع سقف السحب”.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد على “ضرورة اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال أسبوعين لتخفيف سعر الصرف إلى أقل من 4 دنانير، أو إرجاعه كما كان قبل ذلك أي 3.70، وضرورة التنفيذ السريع لكل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالإصلاحات في القطاع المصرفي والسياسة المالية”.

وختم المصدر موضحًا أن “المنفي” ذكّر ” الكبير” أن “تقرير المراجعة الدولية الذي سُلم بتاريخ 7 7 2021، طالب بذلك في آخر اجتماع وإلا سيدخل المعرقلين في قائمة العقوبات الدولية”.