شلوف يعقد مقارنة بين عدد زيارات الدبيبه لتركيا وبنغازي

طرح الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، تساؤل حول عدد المرات التي زار فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه تركيا في مقابل عدد المرات التي زار فيها بنغازي.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” منذ توليه السلطة في 5 فبراير 2021 وحتى الآن كم مرة زار الدبيبه تركيا؟ وكم مرة زار بنغازي؟.

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وأضاف شلوف قبل أن تجيب وتعلق على أجابتك تذكر أمرين “الأول أن عبد الدبيبه اشترط على من يتولى وزارة في حكومته أن عليه أن يذهب إلى كل مكان في ليبيا. فحسب قوله من لايستطيع أن يذهب إلى مكان ما في ليبيا (ما يلزمنيش) ولا يستحق الوزارة والثاني “أن اغلب وزراء حكومة الدبيبه زاروا بنغازي بل وبعضهم ماشي جاي عليها فالوزراء والوزارات لايجدون عائقا في زيارة بنغازي والعمل فيها على عكس الدبيبه نفسه”.

وتابع شلوف “هل هناك تناسب عكسي بين زيارات تركيا الخمسة المعلنة (والأخرى غير المعلنة) وبين زيارات بنغازي الصفرية؟ وأي المكانين ينتمي إليه الدبيبه أكثر؟ تركيا؟ ام بنغازي؟”.

ولفت شلوف إلى أن “التناسب العكسي هي علاقة عكسية بين شئيين، كلما زاد أحدهما نقص الأخر”.