ليبيا الان

شلوف يعقد مقارنة بين عدد زيارات الدبيبه لتركيا وبنغازي

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طرح الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، تساؤل حول عدد المرات التي زار فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه تركيا في مقابل عدد المرات التي زار فيها بنغازي.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” منذ توليه السلطة في 5 فبراير 2021 وحتى الآن كم مرة زار الدبيبه تركيا؟ وكم مرة زار بنغازي؟.

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وأضاف شلوف قبل أن تجيب وتعلق على أجابتك تذكر أمرين “الأول أن عبد الدبيبه اشترط على من يتولى وزارة في حكومته أن عليه أن يذهب إلى كل مكان في ليبيا. فحسب قوله من لايستطيع أن يذهب إلى مكان ما في ليبيا (ما يلزمنيش) ولا يستحق الوزارة والثاني “أن اغلب وزراء حكومة الدبيبه زاروا بنغازي بل وبعضهم ماشي جاي عليها فالوزراء والوزارات لايجدون عائقا في زيارة بنغازي والعمل فيها على عكس الدبيبه نفسه”.

وتابع شلوف “هل هناك تناسب عكسي بين زيارات تركيا الخمسة المعلنة (والأخرى غير المعلنة) وبين زيارات بنغازي الصفرية؟ وأي المكانين ينتمي إليه الدبيبه أكثر؟ تركيا؟ ام بنغازي؟”.

ولفت شلوف إلى أن “التناسب العكسي هي علاقة عكسية بين شئيين، كلما زاد أحدهما نقص الأخر”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الدبيبة يتصرف مثل الاطفال الصغار يخطف لعب الاخرين ليلعب بها ويترك لعبته فهو يتغول على صلاحيات المجلس الرئاسى يل انه ادعى كذيا فى حديث للجزيرة انه القائد الاعلى للجيش الوطنى مما يؤكد ان جاهل بصلاحياته فى الاتفاق السياسى وان هذا اختصاص المجلس الرئاسى مجتمعا مع الاخذ فى الاعتبار التشريعات النافذة اى ان قائد عام الجيش هو المشير وان رئيس الاركان هو الناضورى بتشريع من مجلس النواب رغم انف الكلاب .
    ومع ذلك ظهر طفل الخطيئة الدبيبة فى مسرحية هزلية وخلفه نقايات ارهابية مليشياوية ليقرأ بيان اعدوه له ردا على خطاب المشير وهذا مثير للضحك فلا احد من هذه المليشيات يدين له بالولاء ولا يستطيع نقل امر مليشيا من مكانه مثل غنيوة او كاره او قدرور او الحصان فاقل واحد فيهم يستطيع ان يخطفع ويضعه فى سجنه الخاص بينما الجيش الوطنى منضبط ولا يفعل ذلك معه وهو يتحرك فى مناطق سيطرته هناك فرق .
    والمضحك ان الدبيبة يقرأ ما يكتب له حتى لو كان مناقضا لمواقفه فرايناه يقرأ بيان المنقوش وزيرة الخارجية فى اللمم المتحدة ويطالب بخروج المرتزقة والقوات الاحنيية فيرد الاتراك رد مهبول ويقولون ان قواتهم ليست اجنبية وهى لا تخضع كنا راينا لاى قيادة عسكرية حتى الحداد دخل مطار معتيقة بتصريح من الاحتلال التركى الذى يرفع العلم التركى فوق مطار معتيقة وقواته تقبض بالدولار وليس الدينار فكيف يقول الحمار اكار انها ليست اجنبية !!

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  • الدبية يريد ان يتفوق على غمه الدبيبة الكبيرة الذى دفع رشى ملتقى الحوار السياسى لكى يمكنه من الوصول للمنصب ويسعى الان لافشال الانتخابات حتى يظل فى السلطة مثل السراج اطول مدة واذا كان الدبدوبة المييرة اختلس 5 ملياارت استرلينى من قبل كما تقول صحيفة التايمز اليريطانية فان الدبيبة الصغير يطمع ان يكون اشطر نن عمه رغم انه طفل الخطيئة غبى جدا فى كلامه مرة يصف اليرلمان بسوق الخضار ومرة يقول السكر والطماطم والزيت ضارة بالصحة وله كلام اطفال كثير اذا لم يقرأ من ورقة مكتوبة فانه بيهبل كثير

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  • دبيبه عبد لمن عبنوه فهم أولياء نعمته رئيس النظام الأردوغاني والامريكيه أستيفاني والحزب الشيطاني وكل هؤلاء لا يهمهم التصالح بين شرق البلاد وغربها بل ليس في صالحهم رآب الصدع بين الاطراف الليبيه لذلك لم يسمحوا لعبدهم الذليل دبيبه بزيارة بنغازي

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