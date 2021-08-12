السيطرة على حريق بسيارة نقل وقود على طريق المطار في طرابلس

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
شلوف يعقد مقارنة بين عدد زيارات الدبيبه لتركيا وبنغازي
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
“العكاري”: تغذية حسابات المصارف التجارية بقيمة 10 مليارات دينار
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
وزارة التعليم التقني والفني تستمر في تعليق الدراسة إلى الخميس القادم
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
تزايد حالات التسمم في طبرق بسبب تناول وجبة فاسدة بأحد المطاعم
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك