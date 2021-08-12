وزير الداخلية: الانتخابات هي المخرج الحقيقي لبناء الدولة

أكد وزير الداخلية في ليبيا خالد مازن اليوم الخميس أن الانتخابات هي المخرج الحقيقي لبناء الدولة المستقرة والآمنة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس وزير الداخلية خالد مازن ووزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة ومدير الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة ووزارة العدل بالدولة السويسرية

وأكد وزير الداخلية على أهمية الإستحقاق الانتخابي كونه المخرج الحقيقي لبناء الدولة المستقرة والآمنة، وأن وزارة الداخلية هي شريك مهم وفعال لتأمين العملية الانتخابية عبر مشاركة أكثر من 30 ألف عنصر من رجال الأمن لتأمينها.

كما أشاد الوزير بجهود لجنة 5+5 لفتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها.

وقدم وزير الداخلية الشكر لحكومة سويسرا لالتزامها الكامل باتفاقية حماية المهاجرين والموقعة العام 1951 مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين، وخاصة في ملف الهجرة والذي تولي له وزارة الداخلية أهمية كبيرة وذلك عبر دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رغم جميع المشاكل والعراقيل التي أثرت على هذا الملف في السابق.

ومن جهته أكد الوفد السويسري على أهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يضمن المصلحة الثنائية.