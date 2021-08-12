الناظوري يعقد اجتماعات عسكرية وأمنية واجتماعية في أوباري

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أجرى، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق عبدالرازق الناظوري، واللجنة العسكرية المكلفة معه، اليوم الخميس، جولة في مدينة أوباري للاطلاع على الأوضاع داخلها والمنطقة بالكامل.

ووفقًا للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان؛ فقد أجريت خلال الجولة عدة اجتماعات عسكرية وأمنية واجتماعية.

وأوضح المركز، أن الناظوري واللجنة المكلفة اجتمعوا مع أمراء الوحدات والسرايا العسكرية بالمنطقة أجروا اجتماعًا بمديرية أمن أوباري.

وقال، إن الناظوري، وقف على مدى جاهزية واستعدادات المؤسسات العسكرية والأمنية بالمنطقة، وكذلك الاطلاع على الاحتياجات المطلوبة للرفع من مستوى الجاهزية.

وأضاف، المركز الإعلامي لرئاسة الأركان، أن الجولة اختتمت باجتماع مع أعيان ومشايخ المنطقة.