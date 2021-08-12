افتتاح محطة وقود تابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، افتتاح المحطة الواقعة بمنطقة القلعة تحت رقم (1013)، وبسعة تخزينية تصل إلى 240 ألف لتر.

وجرى الافتتاح اليوم الخميس، فيما توزع كميات الوقود كالآتي: 120 الف لتر مخصصة للبنزين و 80 الف لتر مخصصة لوقود الديزل 40 الف مخصصة لكيروسين المنازل.

وقالت الشركة إنها تسعى إلى «توفير منتجي الوقود والغاز للمواطن المستهدف بالخدمة بكافة ربوع البلاد».

حضر الافتتاح عددا من مسؤولي الشركة، ومجلس ديوان البلدية وعضو عن اللجنة الإجتماعية ببلدية القلعة و مشرف المحطة.

وأثنى مسؤولو البلدية على الشركة «لتوفير الوقود بمناطق جبل نفوسة من خلال إنشاء نقاط توزيع تابعة لها مباشرة، مما يخفف من العبء على مواطنين المنطقة بلديات الجبل وباطنه».

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