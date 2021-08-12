شركة الكهرباء: صيانة الوحدة السادسة والبخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء العمل على صيانة بالوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي المزدوجة والوحدة البخارية الثالثة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن العمل جاري على تغيير فلاتر الهواء الخاصة بالوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي المزدوجة مبينا أن الفلاتر متوفرة لجميع الوحدات بمخازن المحطة وكذلك إجراء عملية صيانة لمخرج العادم وذلك لتشغيل الوحدة البخارية الثالثة بقدرة إنتاجية 100ميجا وات.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي موجودة على الشبكة الكهربائية العامة بكامل قدراها الإنتاجية 140ميجا وات.

وكانت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية أعلنت خروج الوحدة السادسة ونقص في انتاجية الوحدة الرابعة بمحطة إنتاج شمال بنغازي بسبب عدم توفير الفلاتر رغم مراسلة الإدارة العامة للإنتاج طرابلس ومطالتها بتوفيرها إلا أنه لم يتم توفيرها حتى الآن.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى فصل دوائر طبرق- السلوم 220 ك.ف نتيجة عدم صيانة خطوط الربط مما سبب في شبه اظلام تام علي الجناح الشرقي.