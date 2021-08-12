وزير الصناعة يبحث إنشاء قطب صناعي تكنولوجي في ليبيا

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه مع المدير العام لمركز الطاقات المتجددة الخميس إنشاء قطب صناعي تكنولوجي متطور في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للبلاد في مجال الطاقات المتجددة ومناقشة عرض قدمه مدير المركز يؤكد على أهمية توظيف الطاقات المتجدده في الصناعه ويستعرض الآفاق الواعده الحالية والمستقبيله لها.

كما تم الاتفاق على دراسة عدد من المقترحات لاختيار أنسبها بما يدعم الابتكار والريادة في مجال الطاقات المتجددة وآلية تنفيذه بما يضمن الوصول إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

وحضر الاجتماع المستشار الفني للوزير ومدير إدارة الجودة والسلامة الصناعية بالوزارة وعدد من الخبراء والمرافقين لمدير عام مركز الطاقات المتجددة.