مساعي بلدية شحات لحل مشكلة المياه في ظل عجز محطات التحلية

تعاقد المجلس البلدي شحات مع شركات خاصة بتعليمات من حسين محمود بودرويشة ” عميد البلدية لحل مشكلة نقص المياه الناتجة عن غياب مياه التحلية للبدء في مشروع ربط آبار “الزنادي” بخزان التجميع بعدد 3 آبار وإنشاء غرفة تشغيل خاصة بالمشغلين.

وسيشمل المشروع صيانة وتنظيف وتعقيم خزان التجميع وربطه علي محطة الغابات والربط مع الخزان العلوي الموجود بالكتيبة-وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للبلدية.

يشرف على المشروع ويتابعه مكتب الأشغال العامة ببلدية شحات ويستهدف شحات، منها حي الصداقة وشحات القديمة وحي البريد الجديد حيث يغطي المشروع ما نسبته 40% من حاجة أحياء المدينة للمياه.

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