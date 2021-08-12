الحكومة تُشكل لجنة لتسهيل الخدمات إلكترونيًا للحصول على جواز السفر

طرابلس 12 أغسطس 2021 (وال)- قررت حكومة الوحدة الوطنية؛ تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة؛ لتقديم مقترح لتقديم الخدمات إلكترونيًا للحصول على جواز السفر وغيرها من الخدمات الإلكترونية .

وتتولى اللجنة إعداد دراسة فنية متكاملة؛ لتطوير قواعد بيانات الجهات المعنية بالقرار، وذلك من خلال دعمها بالبيانات وإعداد مقترحات الدراسات الفنية، والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الربط والتكامل الإلكتروني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الجوازات والجنسية ومصلحة الأحوال المدنية .(وال)

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