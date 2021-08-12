تنفيذاً لتعليمات القائد العام.. اللجنة العليا للمتابعة بالقيادة العامة تصل إلى مدينة الكُفــرة

وصلت اللجنة العليا للمتابعة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إلى مدينة الكُفــرة وذلك للاجتماع مع جميع المكونات الاجتماعية بالمدينة للوقوف على جميع المشاكل التي تعاني منها المدينة ونقلها الي القائد العام.

مراسلنا، وبحسب تصريحاته لقناتنا، فقد تم تشكيل اللجنة بتكليف من القائد العام المشير خليفة حفتر لزيارة جميـع المدن الليبية من أجل الوقوف علي المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المدن.

وتابع مراسلنا: “وابتدأت اللجنة في زيارة مدن المنطقة الشرقية وبعدها توجهت اللجنة إلى مدن الجنوب الشرقي وكانت الإنطلاقة من مدينة الكفرة حيث وصلت اللجنة إلى المدينة وقامت فور وصولها بعقد اجتماع موسع ضم جميع المكونات بالمدينة من حكماء واعيان أيضا بحضور أعضاء البلدية وبعض الجهات الأمنية تمثلت في مديرية الأمن والامن الخارجي والأمن الداخلي”.

وأضاف: “قامت اللجنة بنقل تحيات القائد العام إلى جميع أهل الكفـرة وقاموا بعدها بالاستماع إلى الاعيان والحكماء حيث أكدوا جميعاً دعم الكامل بالقيادة العامة للجيش الليبي، كما تم الحديث عن جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المدينه كان أهمها مهبط المطار المتهالك والذي بسببه توقفت حركة الطيران عن المدينة بالاضافة إلى الطريق الخدمي 90 كيلو الرابط مدينة الكفرة بمدن الشمال المتهالك”.

وتابع: “كذلك تم الحديث عن أهم المشاريع بالمدينة وكيفية استثمارها بالاضافة إلى مشكلة الكهرباء والمياه وغيرها من المشاكل الكثيرة التي تسببت في تهجير عدد كبير من سكان المدينة إلى مدن الشمال، كما اكد الحضور على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر لانتخاب الرئيس السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب”.

واستكمل: “وفي نهاية اللقاء وعدت اللجنة بنقل كل ما تم طرحه من مشاكل إلى القائد العام للاسراع في حلها وبشكل عاجل، كما سيكون هناك اجتماع آخر للجنة مع مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين والنشطاء وستكون هناك زيارة إلى بعض المناطق المجاورة لمدينة الكفرة للجلوس مع سكانها وللحديث معهم عن اهم العراقيل والمشاكل”.

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