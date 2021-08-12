صنع الله يلتقي وفد من أعيان مسلاته

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه وفد من أعيان ووجهاء مدينة مسلاته أن المؤسسة لن تتوانى عن فك بعض المختنقات العاجلة التي تواجه المدينة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالرغم من العسر المالي الشديد الذي تمر به المؤسسة بسبب عدم تسييل الميزانيات المخصصة وأن المؤسسة ستعمل على توفير الاحتياجات الطبية والخدمية، وحتى إن لم يكن من ضمن إختصاصاتها فهي تعده واجب إنساني اتجاه كل المواطنين في المدن الليبية دون إستثناء.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس مع عضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير، وعضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العماري محمد، ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف علي كريدان، بوفد من أعيان ووجهاء مدينة مسلاتة ضم كلاً من عميد بلدية مسلاتة هشام سويدان، وعضو المجلس البلدي مسلاتة الدكتور فرج عاشور، ورئيس مجلس حكماء وأعيان مسلاتة خميس سليمان، وعضو المجلس البلدي مسلاتة محمد بن يوسف، بالإضافة لرئيس مكتب خدمات المياه ومسلاتة منير عز الدين، وعضو لجنة المصالحة أسامة أبوفارس، ومسؤول ملف كورونا في المدينة عون قشقش، وممثل المكتب الإعلامي لمجلس الأعيان والحكماء بمسلاتة زهير البحرى.
وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط وعن طريق إدارة التنمية المستدامة ستعمل على تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة، وذلك لرفع الحمل عن كاهل المواطنين في مدينة مسلاتة بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.
وإستعرض عميد بلدية مسلاتة هشام سويدان وعضو المجلس البلدي فرج عاشور، المشكلات التي تمر بها المدينة، مؤكدين أن الوضع الصحي سيئ جدًا الأمر الذي أضطر أئمة المساجد لتقديم نداء إستغاثة للتبرع لشراء الأكسجين، إلى جانب مشاكل المياه والصرف الصحي.
وأشار عاشور إلى أن متابعتهم لنشاطات المؤسسة الوطنية للنفط المختلفة ودورها الفاعل في مساعدة البلديات، أشعلت بريق الأمل في أن تستهدف هذه المساعدات مدينة مسلاتة .
كما أكد المسؤول عن ملف جائحة كورونا في مدينة مسلاتة أن هناك عدد من النواقص التى يعاني منها مركز العزل مسلاتة، و المتمثلة في نقص الأكسجين وعدم توفر جهاز مراقبة الوظائف الحيوية Monitor”، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز التنفس الصناعي ، جهاز قياس حموضة الدم ABG وسيارة إسعاف.
واستعرض رئيس مكتب خدمات المياه مسلاتة منير عز الدين، خلال الإجتماع أهم المشكلات التى يعاني منها مكتب خدمات المياه والصرف الصحي بالمدينة، منوها بأن البنية التحتية للشبكات سيئة جدًا وبحاجة لصيانة المضخات، أما عن ثاني أهم المشكلات وهي مشكلة الصرف الصحي، أكد أن هناك 4 مستنقعات داخل المدينة تسببت في فساد أشجار الزيتون ومئات الهكتارات الزراعية .
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