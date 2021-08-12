صنع الله يلتقي وفد من أعيان مسلاته

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه وفد من أعيان ووجهاء مدينة مسلاته أن المؤسسة لن تتوانى عن فك بعض المختنقات العاجلة التي تواجه المدينة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالرغم من العسر المالي الشديد الذي تمر به المؤسسة بسبب عدم تسييل الميزانيات المخصصة وأن المؤسسة ستعمل على توفير الاحتياجات الطبية والخدمية، وحتى إن لم يكن من ضمن إختصاصاتها فهي تعده واجب إنساني اتجاه كل المواطنين في المدن الليبية دون إستثناء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس مع عضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير، وعضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العماري محمد، ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف علي كريدان، بوفد من أعيان ووجهاء مدينة مسلاتة ضم كلاً من عميد بلدية مسلاتة هشام سويدان، وعضو المجلس البلدي مسلاتة الدكتور فرج عاشور، ورئيس مجلس حكماء وأعيان مسلاتة خميس سليمان، وعضو المجلس البلدي مسلاتة محمد بن يوسف، بالإضافة لرئيس مكتب خدمات المياه ومسلاتة منير عز الدين، وعضو لجنة المصالحة أسامة أبوفارس، ومسؤول ملف كورونا في المدينة عون قشقش، وممثل المكتب الإعلامي لمجلس الأعيان والحكماء بمسلاتة زهير البحرى.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط وعن طريق إدارة التنمية المستدامة ستعمل على تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة، وذلك لرفع الحمل عن كاهل المواطنين في مدينة مسلاتة بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وإستعرض عميد بلدية مسلاتة هشام سويدان وعضو المجلس البلدي فرج عاشور، المشكلات التي تمر بها المدينة، مؤكدين أن الوضع الصحي سيئ جدًا الأمر الذي أضطر أئمة المساجد لتقديم نداء إستغاثة للتبرع لشراء الأكسجين، إلى جانب مشاكل المياه والصرف الصحي.

وأشار عاشور إلى أن متابعتهم لنشاطات المؤسسة الوطنية للنفط المختلفة ودورها الفاعل في مساعدة البلديات، أشعلت بريق الأمل في أن تستهدف هذه المساعدات مدينة مسلاتة .

كما أكد المسؤول عن ملف جائحة كورونا في مدينة مسلاتة أن هناك عدد من النواقص التى يعاني منها مركز العزل مسلاتة، و المتمثلة في نقص الأكسجين وعدم توفر جهاز مراقبة الوظائف الحيوية Monitor”، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز التنفس الصناعي ، جهاز قياس حموضة الدم ABG وسيارة إسعاف.

واستعرض رئيس مكتب خدمات المياه مسلاتة منير عز الدين، خلال الإجتماع أهم المشكلات التى يعاني منها مكتب خدمات المياه والصرف الصحي بالمدينة، منوها بأن البنية التحتية للشبكات سيئة جدًا وبحاجة لصيانة المضخات، أما عن ثاني أهم المشكلات وهي مشكلة الصرف الصحي، أكد أن هناك 4 مستنقعات داخل المدينة تسببت في فساد أشجار الزيتون ومئات الهكتارات الزراعية .