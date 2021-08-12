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وكيل الخارجية يبحث المشاكل التي تواجه عمل السفارات بالخارج

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

خصص الاجتماع الدوري السابع الذي ترأسه وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، والقيادي في ميليشيا “بركان الغضب” محمد خليل عيسى، مع مديري الإدارات السياسية بالوزارة؛ لمناقشة ومتابعة عمل السفارات الليبية بالخارج، وتوجيهها لأداء مهامها بصورة أفضل لخدمة مصالح الدولة والجاليات الليبية المقيمة في الخارج.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، الإجراءات التي من شأنها معالجة أي عراقيل أو عوائق تحول دون تحقيق أداء أفضل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بما يفضي إلى تنفيذ سياسة خارجية أكثر حضور وفعّالية.

كما تطرق الاجتماع لعديد الملفات التي تهم عمل الوزارة، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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