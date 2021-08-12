رئاسة أركان بطرابلس تتفقد مكان إقامة مركز تدريب ببني وليد

طرابلس 12 أغسطس 2021 م (وال)- قام وفد من إدارة التدريب التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس اليوم الخميس، بتفقد عدد من المواقع والقطاعات العسكرية المرشحة لتكون مركزًا لتدريب وتأهيل العسكريين ببلدية بني وليد.

وقالت مصادر أمنية ببني وليد لـ «بوابة الوسط»؛ إن هذه الجولة جاءت من أجل تقييم واختيار المقر الذي سيخصص؛ لإنشاء مركز تدريب وتأهيل العسكريين بالمدينة، واختيار موقع له لدعمه بالإمكانيات اللازمة.

وكانت زيارة وفد إدارة التدريب تنفيذًا لما وجه به رئيس الأركان العامة وكذلك مدير الإدارة في طرابلس. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال